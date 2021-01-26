Около стадиона «Авангард» задымился трамвай №11

Сегодня днем, 26 января, в Кировском районе Саратова задымился трамвай №11.

Инцидент произошел в 13:50 около стадиона «Авангард».

- Задымление ликвидировал на месте водитель, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что никто не пострадал, но вагон теперь едет в депо.

Из-за ЧП с 13:50 до 14:20 «одиннадцатые» ходили только от Мирного переулка до улицы Осипова.

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