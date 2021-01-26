Строительство онкоцентра в Саратове должно завершиться в 2021 году

Валерий Радаев посетил строящийся саратовский Онкоцентр Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор области Валерий Радаев 26 января посетил строительство онкологического центра в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, подрядчик заявил о завершении основной части строительных работ в 2021 году. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Сейчас построены четыре этажа, ведется монтаж коммуникаций и кладка кирпичных перегородок.

- Объект очень большой, строительство должно вестись без остановки. Ответственность и грамотный подход на всех этапах. Это будет один из самых крупных онкоцентров в России и по инфраструктуре, и по медицинским, и по научным возможностям, — уверен Валерий Радаев.

Центр рассчитан на 200 стационарных мест и 20 коек дневного пребывания. Поликлинику смогут посещать 300 человек в смену.

Онкоцентр рассчитан на 200 стационарных коек Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.