Строительство онкоцентра в Саратове должно завершиться в 2021 году

Валерий Радаев посетил строящийся саратовский Онкоцентр
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор области Валерий Радаев 26 января посетил строительство онкологического центра в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, подрядчик заявил о завершении основной части строительных работ в 2021 году. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.
Сейчас построены четыре этажа, ведется монтаж коммуникаций и кладка кирпичных перегородок.
- Объект очень большой, строительство должно вестись без остановки. Ответственность и грамотный подход на всех этапах. Это будет один из самых крупных онкоцентров в России и по инфраструктуре, и по медицинским, и по научным возможностям, — уверен Валерий Радаев.
Центр рассчитан на 200 стационарных мест и 20 коек дневного пребывания. Поликлинику смогут посещать 300 человек в смену.
Онкоцентр рассчитан на 200 стационарных коек
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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