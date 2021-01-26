Роман Бусаргин привился от коронавируса

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об ощущениях после прививки от коронавируса.

В интервью одному из саратовских СМИ он сообщил, что иммунизировался вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V».

- Чувствую себя прекрасно, побочных эффектов не было. Маску продолжаю носить в местах массового скопления граждан, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что давно собирался привиться, после того как в ковидных госпиталях оказались его близкие люди. Поэтому он сразу отправился на прививку, как появилась такая возможность.

Напомним, что от коронавируса также привились председатель ГД Вячеслав Володин и депутат ГД Николай Панков.

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