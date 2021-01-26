Саратовские таможенники задержали почти 27 тысяч единиц контрафакта

Почти 27 тысяч единиц контрафакта изъято саратовскими таможенниками. Фото Саратовской таможни

Саратовские таможенники в 2020 году пресекли ввоз почти 27 тыс. единиц контрафакта, среди которых была одежда, обувь, рюкзаки, автозапчасти.

- На дорогах проверили более 6,5 тыс. машин, из них 105 перевозили товары с нарушениями, а 63 автомобиля вернули в Казахстан, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовской таможни.

Из нарушений выявлено: признаки фиктивных поставок, нарушения фитосанитарных правил, перемещение товаров «изъятия» без необходимых документов, отходов без разрешительных документов, а также товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ.

Также таможенники возбудили административное дело за перевозку товара без акцизных марок. Изъято 26 270 пачек сигарет.

Фото Саратовской таможни

За перевозку контрафактной одежды возбуждены 39 административных дел, в том числе за нарушение авторских прав.

Правообладателям предотвращен ущерб на 29,3 млн рублей.

Фото Саратовской таможни

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