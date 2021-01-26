В Саратове студентки стали одними из самых разговорчивых в Поволжье

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По среднему количеству минут голосовой связи в месяц студентки в Саратове заняли второе место среди регионов МегаФона в Поволжье. Это стало известно после того, как связисты проанализировали поведение абонентов МегаФона в возрасте 17–24 лет. Впереди по разговорчивости только пензенские студентки.

Ко Дню российского студенчества связисты провели исследование, по итогам которого студенты Саратовской области заняли восьмую строчку рейтинга мобильной интернет-активности, загружая в среднем 23 ГБ ежемесячно. Этого трафика хватит для отправки порядка 1,5 тыс. курсовых работ по электронной почте. Лидируют по этому показателю студенты из Нижегородской области, Чувашии и Республики Марий Эл.

В России большинство студентов — девушки: в вузах и ссузах страны учатся 2,6 млн студенток и 2,3 млн студентов. Таковы данные Росстата. По данным МегаФона, беседы девушек длятся дольше разговоров молодых людей. В среднем одна саратовская студентка проговаривает 514 минут ежемесячно — и это на 30% больше, чем представитель сильного пола. Самыми разговорчивыми месяцами в 2020 году стали праздничный март и учебный октябрь.

Однако парни больше времени проводят за интернет-серфингом. В среднем один студент в Саратовской области загружает более 24 ГБ данных в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее. Примечательно, что самым «качающим» месяцем в 2020 у парней-студентов стал декабрь.

Студенты Саратовской области чаще используют «яблочные» устройства, говорят аналитики МегаФона. При выборе устройств вкусы девушек и молодых людей совпадают, саратовские студенты предпочитают Apple iPhone 7, Apple iPhone 6 и Apple iPhone SE, а из моделей-андроидов в топе: Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50.