В Саратовской области ветеринары спасли орлана из Красной книги

Раненого орлана-белохвоста удалось спасти. Фото Управления ветеринарии Саратовской области

В Саратове ветеринары спасли редкую птицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, это орлан-белохвост, который занесен в Красную книгу России.

Раненую птицу нашли электрики, которые проверяли линии электропередач в Краснопартизанском районе. Рабочие привезли ее к ветеринарам, сразу начато лечение.

У орлана были множественные ушибы грудной клетки, кроваяные выделения из клюва. Есть и пить птица отказывалась. После лечения она окрепла, начала питаться и самостоятельно летать.

После того как врачи поняли, что орлан рвется на волю и способен выжить, его выпустили.

Врачи выходили редкую птицу. Фото Управления ветеринарии Саратовской области

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