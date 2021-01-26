В Саратовской области разыскивают Сергея Дмитриева из Балашихи

.
В Балашихе 14 ноября пропал 47-летний Сергей Дмитриев.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», он может находиться в Малоярославецком районе Калужской области, а также в Саратовской области.
Приметы мужчины: рост 185 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет в синюю куртку и джинсы этого же цвета, обут в темно-зеленые кроссовки.
С собой у него был черный рюкзак.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.