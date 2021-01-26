В Саратовской области разыскивают Сергея Дмитриева из Балашихи

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В Балашихе 14 ноября пропал 47-летний Сергей Дмитриев.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», он может находиться в Малоярославецком районе Калужской области, а также в Саратовской области.

Приметы мужчины: рост 185 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в синюю куртку и джинсы этого же цвета, обут в темно-зеленые кроссовки.

С собой у него был черный рюкзак.

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