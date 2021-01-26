Саратовцам рассказали, что нельзя кидать в унитаз

Сотрудникам КВС приходится устранять засоры канализации

В ООО «КВС» назвали самую частую причину засоров канализации.

Как сообщили на предприятии, больше всего канализация страдает от влажных салфеток и влажной туалетной бумаги.

- Люди поддаются на уловки маркетологов, верят обещаниям о том, что данная продукция легко растворяется в воде, но на самом деле ничего подобного не происходит. Влажные салфетки служат наиболее частой причиной засора. В прошлом году нам приходилось вырезать технологическое окно на канализационном коллекторе диаметром d600 мм, чтобы удалить «пробку» из тканевых влажных салфеток. Нередко эту продукцию невозможно извлечь ни с помощью насоса, ни с помощью троса. В зимнее время эта проблема стоит особенно остро, так как отрицательные температуры способствуют образованию жировых пробок, — рассказал начальник цеха водоотведения Юрий Пестрецов.

Компания обращается к горожанам с просьбой не бросать в унитаз посторонние предметы: втулки от рулонов туалетной бумаги, предметы женской гигиены, средства контрацепции, лекарственные препараты и иные медицинские изделия, а также муку, яичную скорлупу, кофейную гущу, чайную заварку, отходы фруктов, овощей, выливать жир и краску.

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