В Балашове гость задушил хозяина, который пытался его выгнать

Обвиняемый в убийстве балашовец был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове арестован 34-летний ранее судимый мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.
По версии следствия, вечером 20 января он вместе с сожительницей пришел в гости к 43-летнему приятелю на улицу Вокзальная. Компания распивала спиртное до тех пор, пока оно не закончилось. Потом мужчина предложил сбегать за добавкой, но хозяин отказался дать денег и вообще решил, что гостям пора и честь знать.
Мужчина с сожительницей пришли к знакомому на Вокзальный переулок
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Обидевшись, что их выгоняют, гость толкнул хозяина, ударив его лицом о стол, потом начал бить кулаком по голове и в итоге задушил шнурком.
По версии следствия, гость задушил хозяина шнурком
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Женщина пыталась остановить сожителя, но не смогла и убежала. А тот завалил труп одеждой и тоже скрылся. Тело нашли соседи на следующий день, вскоре полиция задержала и подозреваемого.
Свою вину он признал и раскаялся.
Свою вину мужчина признал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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