В Балашове гость задушил хозяина, который пытался его выгнать

Обвиняемый в убийстве балашовец был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове арестован 34-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 20 января он вместе с сожительницей пришел в гости к 43-летнему приятелю на улицу Вокзальная. Компания распивала спиртное до тех пор, пока оно не закончилось. Потом мужчина предложил сбегать за добавкой, но хозяин отказался дать денег и вообще решил, что гостям пора и честь знать.

Мужчина с сожительницей пришли к знакомому на Вокзальный переулок Фото: СУ СКР по Саратовской области

Обидевшись, что их выгоняют, гость толкнул хозяина, ударив его лицом о стол, потом начал бить кулаком по голове и в итоге задушил шнурком.

По версии следствия, гость задушил хозяина шнурком Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщина пыталась остановить сожителя, но не смогла и убежала. А тот завалил труп одеждой и тоже скрылся. Тело нашли соседи на следующий день, вскоре полиция задержала и подозреваемого.

Свою вину он признал и раскаялся.

Свою вину мужчина признал Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.