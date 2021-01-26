В Саратовской области трое мужчин скончались от коронавируса

На сегодняшний день стало известно о смерти еще троих жителей Саратовской области от коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, болезнь унесла жизнь 53-летнего мужчины с гипертонической болезнью, перенесенным инфарктом миокарда, 68-летнего с острым нарушением мозгового кровообращения, левосторонним гемипарезом. Во время лечения у него появилась дыхательная недостаточность, а КТ показало двустороннюю пневмонию. Он болел подагрой и подагрическим артритом.

Не стало 60-летнего мужчины с новообразованием печени, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью и хронической болезнью почек.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 519.

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