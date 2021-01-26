Регоператор направил заявления в полицию на действия нескольких управляющих организаций

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Региональный оператор Саратовской области обратился с заявлениями в органы полиции о проведении проверок законности расходования должностными лицами управляющих организаций денежных средств, полученных от жителей многоквартирных домов в качестве оплаты услуги по обращению с ТКО.

По всем заявлениям в настоящее время проводятся доследственные проверки в отношении ТСЖ «Высота – 2011», ТСЖ «Крона», ЖСК «Символ» для выявления возможных виновных лиц и признаков состава преступления. Служба безопасности Регоператора готовит пакет документов для подачи заявлений еще на пять управляющих компаний.

По сведениям Регоператора, домам под управлением данных организаций бесперебойно оказывалась услуга по обращению с ТКО, в их адрес направлялись платежные документы, однако оплата производилась лишь частично. Таким образом, управляющие организации систематически нарушали положения подписанного договора и федерального законодательства. Общая сумма задолженности нарушителей на момент подачи заявлений в правоохранительные органы составила более двух млн рублей.

- В подавляющем большинстве случаев долги управляющих организаций не связаны с отсутствием оплат от непосредственных потребителей коммунальных услуг. Поэтому встает вопрос честности и добросовестности их руководителей. Мы будем добиваться уголовного преследования таких управленцев. В случае подтверждения заявленных нами фактов будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», как уже и произошло с саратовской «УК «Стимул», – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что общая сумма задолженности за услуги по обращению с ТКО управляющих организаций Саратова на 1 января 2021 составляет 227, 9 млн рублей. В том числе сумма просроченной задолженности составляет 175,3 млн рублей.

Жители многоквартирных домов могут самостоятельно контролировать платежную дисциплину своей управляющей организации. На официальном сайте АО «Управление отходами» ежемесячно публикуются суммы задолженности и оплаты каждой управляющей организации Саратова. Для этого необходимо перейти по ссылке http://regoperator.ru/uznat-dolgi-uk-tszh-zhsk.

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