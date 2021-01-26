Дома на 16 улицах Саратова остались без тепла

Отключено отопление в десятках домов Саратова Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Отключена горячая вода и отопление в домах на десятках улицах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начаты работы на улице Киселева и Рижская в связи с теплой погодой.

Предполагается, что ремонт продлится на улице Киселева до 17 часов сегодня, 26 января, а на улице Рижская – до 7 утра 27 января. Работают две бригады, 15 единиц техники.

Отопления не будет в домах на улицах: Вольская, Киселева, Большая Казачья, Московская, а также Авиационная, Антонова, Блинова, Гусельская, Куприянова, Песочная, Рижская, Центральная, Черниговская, Шехурдина, проспект Строителей, 1-й Рижский проезд, Гусельский переулок. Это около сотни домов.

Сотрудники «Т Плюс» и управляющих компаний будут мониторить температуру в квартирах на время работ.

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