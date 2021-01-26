В Саратове похоронили пациента скорой помощи, погибшего в ДТП с полицейской машиной

В ДТП со скорой помощью погиб житель поселка Поливановка Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сегодня, 26 января, похоронили мужчину, который погиб в автомобиле скорой помощи при ДТП.

Как стало известно «КП-Саратов», погибший – 62-летний житель поселка Поливановка.

По словам местных жителей в тот день, 23 января, он чистил крышу у себя дома и ему стало плохо с сердцем. Мужчину срочно повезли в больницу, но на улице Астраханская, возле «Триумф Молла», в карету скорой помощи врезался автомобиль ППС. Пациент погиб на месте.

Также пострадал фельдшер и супруга погибшего. Женщина получила травмы, была госпитализирована, но отпущена на время похорон. По словам соседей, она чувствует себя не очень хорошо.

Сейчас ведется расследование ДТП.

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