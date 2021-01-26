Три саратовские школы и 49 классов закрыты из-за коронавируса

В Саратовской области из-за коронавируса полностью закрыты две школы в Екатериновском районе и одна в Марксовском.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, причина — выявленные случаи заболевания у трех детей и трех педагогов.

Кроме того, частично закрыты 49 классов в 29 школах — 16 в Саратове, по одной в Вольском, Марксовском, Ершовском, Озинском, Краснопартизанском, Энгельсском, Федоровском, Петровском, Ровенском и Базарно-Карабулакском.

На самоизоляции находятся 992 ребенка и 58 педагогов.

Также закрыт Агропромышленный лицей Питерского района, где получают знания 233 человека, частично закрыты две группы Саратовского политехнического колледжа, 32 студента и четыре педагога переведены на дистанционное обучение.

Выявленный коронавирус у двух сотрудников детсадов привел к закрытию одного учреждения в Марксовском и Ровенском районе, куда ходили 78 детей и работали 12 воспитателей. Частично закрыты 15 групп в 15 детсадах — два в Екатериновском, по одному в Аткарском, Новоузенском, Краснопартизанском, Энгельсском, Ровенском, Марксовском и Базарно-Карабулакском районе, шесть в Саратове. Это 196 воспитанников и 24 воспитателя.

В восьми вузах студенты четырех групп получают знания онлайн, в таком же формате — в балаковском инженерно-технологическом институте – филиале «МИФИ» и не менее 60 % занятий в СГУ,

Из-за ОРВИ закрыта одна школа в Саратове, где получают знания 290 человек, частично два класса в школах Энгельсского и Хвалынского районов — в каждом по одному. Дистанционно знания получают 24 ребенка.

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