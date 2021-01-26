Житель Энгельса ответит за воровство героина на работе

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, мужчину обвиняют в крупном хищении наркотиков и их хранении.

В мае 2020 года гражданин устроился в магазин закладчиком, но работать там не хотел. Он забрал героин из тайника, но не разложил его для покупателей, а стал хранить при себе.

Более 68 грамм вещества у него изъяли правоохранители во время задержания.

Теперь судьбу гражданина решит Энгельсский районный суд.

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