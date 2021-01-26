Пенсионер попал под колеса Kia Rio на Осипова в Саратове

Фото: ГИБДД Саратова

Сегодня, 26 января, в 9:48 на улице Осипова 1 в Саратове случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным 80-летний мужчина переходил дорогу на красный свет и его сбил Kia Rio под управлением 29-летнего водителя.

Пешехода госпитализировали.

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