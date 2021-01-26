Мэрия Саратова добилась сноса вывески к магазину «Шубы» на проспекте Кирова

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что вывеска на магазине «Шубы» на проспекте Кирова 52 наконец будет снесена.

Судебные разбирательства по поводу нее длились с 2017 года.

В июне 2020 администрация подала иск к ИП Евлентьевои Е.С. в Арбитражный суд Саратовской области о демонтаже конструкции.

После пяти заседаний суда требования мэрии все-таки были удовлетворены.

Собственник должен снести вывеску в двухнедельныи срок со дня вступления решения суда в законную силу.

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