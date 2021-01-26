Саратовцам предлагают обсудить проблемы психического здоровья в пандемию

27 января 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Постковидный синдром: психическое здоровье и психологическое состояние человека».

К участию приглашены ведущие психологи и психиатры региона, а также представители общественности:

- Ирина Болмосова – главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;

- Эвелина Плято – врач-психиатр, нарколог, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии»;

- Ирина Удовенко – врач психотерапевт ГУЗ «СГПНД»;

- Ирина Доронкина – медицинский психолог ГУЗ «СГПНД».

- Сергей Саратовский – председатель Гильдии психологов и педагогов Саратовской области, кандидат педагогических наук;

- Дарья Евстафьева – врач психиатр центра Современной психотерапии;

- Лилия Керимова – медицинский психолог, психотерапевт центра Современной психотерапии;

- Наталия Королькова – руководитель Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья.

Со специалистами обсудим ряд вопросов, среди которых психическое здоровье пациентов с COVID-19 и их психологическое состояние; динамика психических заболеваний граждан и роль пандемии в данном процессе на территории области; где в саратовском регионе люди с постковидным синдромом могут получить профессиональную помощь; профилактика, «самодиагностика» и «самолечение» постковидного синдрома.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, Вишневая, 10 (здание типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/d3lfVi5v4GI , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Задать вопросы спикерам по теме пресс-конференции можно во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.