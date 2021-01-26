Иван Лобанов возглавил РЭУ имени Плеханова

Иван Лобанов назначен ректором РЭУ имени Плеханова

Иван Лобанов, уроженец Саратовской области, назначен ректором Российского экономического университета имени Плеханова.

С назначением его в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил депутат Государственной думы Николай Панков.

- В этом году Татьянин день стал вдвойне значимым для нашего земляка. Имею в виду Ивана Лобанова. В день российского студенчества он назначен на должность ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова. Искренне поздравляю. Считаю, это признание профессионального роста и эффективности как руководителя. Вместе с тем это и большая ответственность.

Это хорошая новость и для нашей области. Для наших вузов очень важно развитие сотрудничества с ведущим экономическим университетом России, — написал Панков.

Напомним, ранее Иван Лобанов был врио ректора РЭУ Плеханова.

Кроме того, еще один выходец из Саратова, Петр Глыбочко, возглавляет Первый МГМУ имени И. М. Сеченова.

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