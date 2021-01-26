В Саратове мужчина задолжал своей дочери по алиментам более 118 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района Саратова провела проверку после обращения местной жительницы по поводу уклонения от алиментов ее бывшего мужа.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, установлено, что по судебному приказу гражданин должен был перечислять четвертую часть заработка на содержание четырехлетнего ребенка.

Однако он этого не делал, сумма долга с 25 февраля по 30 ноября 2020 года превысила отметку в 118 тысяч рублей, неустойки — более 15 тысяч рублей.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать неустойку, они удовлетворены.

Исполнения решения суда контролирует надзорное ведомство.

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