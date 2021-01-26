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Саратовский общественник отметил важность программы переселения из аварийного жилья

Юрий Киселев подчеркнул, что проблема начала решаться при поддержке Вячеслава Володина
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Досрочное завершение региональной программы по переселению из ветхого и аварийного жилфонда для сотен семей станет долгожданным событием. В этом уверен представитель регионального центра в сфере жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, член Общественного совета при Саратовской областной думе Юрий Киселев.

- В нашей области именно в Саратове вопрос с ветхим и аварийным жильем стоит особенно остро. Многие саратовцы десятилетиями ждут переселения из домов, в которых нет элементарных удобств, коммуникаций. За последние годы проблема сдвинулась с мертвой точки. В первую очередь, благодаря содействию спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Сейчас речь идет о том, чтобы досрочно завершить программу по переселению в Саратове. Не в 2025 году, как планировалось ранее, а уже в 2021. У региона для этого есть все ресурсы, прежде всего — поддержка федерального центра.

Важно, что сегодня акцент делается не только на количестве предоставляемого жилья, но и на его качестве. Люди должны переезжать в максимально комфортные квартиры, жить в благоустроенных микрорайонах, которые обеспечены и детскими садами, и школами, и медучреждениями, — отметил Юрий Киселев.

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