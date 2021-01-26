Тело избитого мужчины найдено в его доме в селе Красный Яр

Тело мужчины было найдено в его доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балаковском районе Саратовской области погиб 55-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в частном доме села Красный Яр 25 января.
Начата доследственная проверка. Судебный эксперт обнаружил на теле и конечностях ссадины, а на лице и голове погибшего — кровоподтеки.
Устанавливается точная причина смерти человека, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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