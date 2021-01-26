Количество депутатов в Саратове решили сократить

В Саратовскую городскую думу в следующий раз попадет меньше депутатов

В Саратове изменится число городских депутатов и система их избрания. Такое решение утвердили на общественных слушаниях 26 января 2021 года.

В Саратове решено установить мажоритарную избирательную систему, то есть по одномандатным округам без партийных списков для выборов депутатов Саратовской городской думы. Это сделали в соответствии с принятым ранее законом Саратовской области, по которому выборы депутатов городских округов с численностью представительных органов 20 и более депутатов проводятся именно по одномандатным избирательным округам.

Депутат гордумы Александр Янклович, представлявший поправки, пояснил, что по численности населения в Саратове может быть до 50 депутатов, но предлагается установить в Уставе минимальное количество — 35 человек. В действующую городскую думу избирался 41 депутат, из которых 21 выбрали по партийным спискам.

Кроме того, в связи с преобразованием муниципального образования «Город Саратов» в него включаются территории следующих населенных пунктов: село Багаевка, поселки Беленький, Водник, Красный Текстильщик, Сельхозтехника, Хмелевка, Хмелевский, деревня Трещиха. Проект изменений в Устав дополнен статьей, регламентирующей назначение старосты сельского поселения.

Также в Уставе Саратова утверждены официальные символы Саратова — герб и флаг, а теперь еще и гимн.

По итогам слушаний проект передан на утверждение главе города Михаилу Исаеву.

Вопросов участники слушаний не задали

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