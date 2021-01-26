Два пожарных расчета тушили горящий гараж с вещами в Аркадаке

В Аркадаке Саратовской области сегодня утром, 26 января, случился пожар.

- В 08:01 поступил сигнал о возгорании в гараже на улице Ленина. На место выдвинулись два расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Оказалось, что полыхают вещи б/у. Площадь пожара составила 5 кв. м.

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