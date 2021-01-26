Полицейские задержали саратовца за интерес к сумке около подъезда

В Заводском районе Саратова полиция раскрыла кражу сумку с инструментами.

- Вечером 20 января в отдел обратился 25-летний гражданин. Утром 19 числа он оставил сумку с лазерным уровнем, коронками по керамике, фрезами по дереву, сверлами и набором ключей около подъезда по улице Трынина, а ее украли, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и задержали 26-летнего ранее не судимого мужчину. Тот признался, что он взял сумку. Ему выписали подписку о невыезде и отпустили домой.

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