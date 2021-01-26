В Саратовской области приставы оштрафовали коллекторов на 1,5 миллиона рублей

В Саратовской области приставы проверили работу коллекторских агентств.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП региона, всего в регионе зарегистрировано шесть организаций, которые имеют право возвращать задолженность.

По итогам года было зарегистрировано 446 жалоб на работу коллекторов. Было составлено 42 протокола об административных нарушениях. В итоге суды оштрафовали организации на 1,5 млн рублей.

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