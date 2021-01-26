Еще 248 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Коронавирусом заразились 248 человек за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 248 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 259 человек.

Среди новых зараженных десять несовершеннолетних и 70 человек старше 60 лет.

За время пандемии в области инфицированы были 41 495 человек, а выздоровели — 36 467.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.