Еще 248 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Коронавирусом заразились 248 человек за сутки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области за сутки зарегистрировано 248 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели 259 человек.
Среди новых зараженных десять несовершеннолетних и 70 человек старше 60 лет.
За время пандемии в области инфицированы были 41 495 человек, а выздоровели — 36 467.
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