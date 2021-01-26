Ночью на Политехнической случилось ДТП с четырьмя пострадавшими

Авария произошла на Политехнической улице Фото: ГИБДД по Саратову

В Октябрьском районе Саратова сегодня ночью, 26 января, случилось ДТП с пострадавшими.

- По предварительным данным, в 00:05 у дома №62/70 по улице Политехническая 40-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в «Газель», которую вел 54-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В аварии пострадал 21-летний пассажир легковушки, а также три пассажирки ГАЗа — 18, 24 и 45-летняя. Всех госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.