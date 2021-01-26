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Саратовские улицы от снега убирают 215 единиц техники

За прошедшие сутки вывезли свыше 12 тысяч кубометров снежных отложений
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 января, саратовские улицы от снега убирают 215 единиц техники, особое внимание уделяется спускам и подъемам, тротуарам и пешеходным зонам.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за прошедшие сутки коммунальные службы использовали 25 тонн пескосоляной смеси и 7,5 тонны реагентов.

Вывезено свыше 12,2 тыс. кубометров снежных и ледяных отложений.

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