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Глава Саратова Михаил Исаев отмечает день рождения

Ему исполнилось 47 лет
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Михаил Исаев. Фото из его Instagram

Михаил Исаев. Фото из его Instagram

Сегодня, 26 января, глава Саратова Михаил Исаев празднует день рождения.

Мэру исполнилось 47 лет.

Михаил Исаев родился в 1974 году в Саратове, в 1999 году окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «коммерция», а в 2010 году — Саратовскую государственную академию права по специальности «юрист».

Трудовой путь он начал в ТОО «Нельсон» охранником, с 1994 по 2007 год работал на Саратовском подшипниковом заводе, где дошел до заместителя гендиректора по административно-хозяйственным вопросам.

В 2006 году его избрали депутатом Саратовской гордумы, в 2007 — депутатом Саратовской облдумы, а в 2011 — депутатом Госдумы.

В октябре 2012 года Исаев стал членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2016 — снова депутатом Госдумы.

В октябре 2017 Михаил Исаев перешел на работу в администрацию Саратова, где стал и. о. заместителя главы по благоустройству, а после — главой города.

Также мэр Саратова женат, у него четверо детей.

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