Пристав помог задержать находящегося в розыске за кражу мужчину в Ртищеве

Судебный пристав Виктор Смирнов помог задержать находящегося две недели в розыске за кражу мужчину в Ртищеве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина шел на работу и заметил похожего по ориентировке человека.
Правоохранитель задержал его. Злоумышленника передали в местный отдел полиции.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.