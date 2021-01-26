Пристав помог задержать находящегося в розыске за кражу мужчину в Ртищеве

Судебный пристав Виктор Смирнов помог задержать находящегося две недели в розыске за кражу мужчину в Ртищеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина шел на работу и заметил похожего по ориентировке человека.

Правоохранитель задержал его. Злоумышленника передали в местный отдел полиции.

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