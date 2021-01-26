Улицы в районе «Молочки» остались без воды

Улицы в микрорайоне «Молочка» в Саратове остались 25 января без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начаты работы на городском водоводе.
Воды не будет в домах частного сектора на участке от Перинатального центра до Зеленооостровской, на улице Новосибирской, а также на 1 и 2-м Зерновых проездах.
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