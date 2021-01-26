Саратов вошел в топ-5 городов по боязни уколов

Жители Саратова побаиваются делать уколы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Саратов вошел в топ-5 российских городов, жители которых побаиваются уколов.

Такое необычное исследование провело независимое агентство Zoom Market с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Саратовцы в числе более 2,5 тыс. респондентов отвечали на вопросы: Давно ли вам делали укол? Где делали? Вы боитесь уколов?

Выяснилось, что первые три места по боязни инъекций заняли Москва, Новосибирск и Казань. Саратов оказался на пятом месте. А вот самыми «бесстрашными» стали жители Брянска, Омска и Екатеринбурга.

В целом примерно 74% опрошенных заявили, что боятся уколов.

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