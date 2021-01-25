ГИБДД просит саратовцев отказаться от поездок

На дорогах Саратовской области — сложные условия. Это туман, гололедица, плохая видимость.

ГИБДД Саратовской области призывает водителей в этих ситуациях отказаться от поездки.

- Если нет такой возможности, то необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством с той скоростью, которая должна соответствовать погодным условиям, категорически исключить факты выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Водители обязаны соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнями безопасности.

- Водители, не торопитесь, будьте предельно внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких! — призывают в ведомстве.

Напомним, вечером 25 января на трассе под Энгельсом разбились четыре человека.

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