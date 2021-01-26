Мужчина расстрелял попутчика на саратовской трассе. Вынесен приговор

Мужчина закопал тело убитого и уехал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесен приговор 52-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве, а также приобретении и хранении оружия.
Утром 15 сентября 2020 года он вместе с 55-летним приятелем отправился в поездку на машине. На дороге в Федоровском районе мужчины поссорились, и злоумышленник четыре раза выстрелил попутчику в голову из переделанного оружия калибра 9 мм.
Пострадавший скончался на месте, его тело убийца закопал, а потом уехал.
Попутчики поссорились во время поездки
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Впоследствии оружие и три патрона были найдены дома у обвиняемого.
Свою вину мужчина в суде признал и раскаялся. Он получил срок — 10 лет в колонии строгого режима.
В суде мужчина раскаялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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