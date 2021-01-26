Возбуждено дело об убийстве сторожа на стройке в Балашове

Тело погибшего было найдено в вагончике на стройке
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 68-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело сторожа с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди с повреждением сосудов и легких было найдено утром 25 января в вагончике на строке по улице Ленина.
Сейчас следователи СК и полиция ведут поиск возможных подозреваемых.
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