Возбуждено дело об убийстве сторожа на стройке в Балашове

Тело погибшего было найдено в вагончике на стройке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве 68-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело сторожа с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди с повреждением сосудов и легких было найдено утром 25 января в вагончике на строке по улице Ленина.

Сейчас следователи СК и полиция ведут поиск возможных подозреваемых.

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