Четыре человека погибли в лобовом столкновении Daewoo и Opel под Энгельсом

Две иномарки столкнулись на трассе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 25 января на автодороге Энгельс — Ершов — Озинки в Саратовской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в районе села Титоренко Энгельсского района.
Авария произошла на трассе под Энгельсом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Там в 19 часов лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Opel. Погибли три человека: оба водителя и пассажир Daewoo.
Обстоятельства аварии и личности погибших уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
UPD: Как уточнили в ГИБДД, погибших оказалось четверо - скончался еще один пассажир Daewoo.
Погибли четыре человека
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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