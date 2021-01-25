Четыре человека погибли в лобовом столкновении Daewoo и Opel под Энгельсом

Две иномарки столкнулись на трассе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 25 января на автодороге Энгельс — Ершов — Озинки в Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в районе села Титоренко Энгельсского района.

Авария произошла на трассе под Энгельсом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Там в 19 часов лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Opel. Погибли три человека: оба водителя и пассажир Daewoo.

Обстоятельства аварии и личности погибших уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

UPD: Как уточнили в ГИБДД, погибших оказалось четверо - скончался еще один пассажир Daewoo.

Погибли четыре человека Фото: ГИБДД по Саратовской области

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