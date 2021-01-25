Сталактиты из сосулек угрожают жителям Балакова

В Балакове дети гуляют под огромными сосульками. Фото "Балаковской телеги"
В Балакове Саратовской области огромные сосульки угрожают людям.
Очевидцы поделились в соцсети фотографиями настоящих сталактитов, которые свисают с крыши почтового отделения на улице Минская.
Запечатлены также дети, которые идут под сосульками. Очевидцы опасаются, что глыба льда может упасть и кого-то покалечить.
Напомним, в субботу 23 января сосулька в Саратове убила 12-летнего мальчика.
Очевидцы опасаются за безопасность. Фото "Балаковской телеги"
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