Сталактиты из сосулек угрожают жителям Балакова

В Балакове дети гуляют под огромными сосульками. Фото "Балаковской телеги"

В Балакове Саратовской области огромные сосульки угрожают людям.

Очевидцы поделились в соцсети фотографиями настоящих сталактитов, которые свисают с крыши почтового отделения на улице Минская.

Запечатлены также дети, которые идут под сосульками. Очевидцы опасаются, что глыба льда может упасть и кого-то покалечить.

Напомним, в субботу 23 января сосулька в Саратове убила 12-летнего мальчика.

Очевидцы опасаются за безопасность. Фото "Балаковской телеги"

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