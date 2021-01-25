Мешающие расчистке улиц от снега автомобили в Саратове будут эвакуировать

В Саратове будут эвакуировать мешающие работам по расчистке снега припаркованные автомобили.
По этому поводу в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сегодня, 25 января, состоялось совещание.
По итогам встречи министра транспорта Алексея Петаева, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области Павла Свиридова и представителей горадминистрации было решено выпустить дополнительные эвакуаторы.
На этот шаг пошли из-за того, что зачастую припаркованные автомобили мешают дорожным службам.
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