Саратовцы смогут поучаствовать в переписи населения через интернет

Всероссийская перепись населения — 2020 в Саратовской области стартует в Саратовской области, как и по всей России, через 65 дней, то есть 1 апреля 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, главным нововведением станет интернет-перепись. Все жители смогут самостоятельно заполнить бланки на портале Госуслуг.

Кроме того, поучаствовать в переписи можно в МФЦ, а переписчики, что придут к вам домой, будут иметь теперь не бумаги, а планшеты со специальным оборудованием.

ВПН в онлайн-формате продлится с 1 по 25 апреля, а традиционная — с 4 по 30 апреля.

- Квартиры и дома Саратовской области обойдут 4 425 переписчиков. При себе у них будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, — отметили в территориальном органе.

Если не хотите пускать переписчика домой, можно пройти перепись в любом из 734 стационарных участках. Их адреса можно найти на сайте Саратовстата.

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