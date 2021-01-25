Саратовца осудили за выложенную в соцсеть картинку с символикой гитлеровской Германии

В Саратове местного жителя осудили по административному делу за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ведомство Кировского района установило, что пользователь соцсети «ВКонтакте» разместил на своей странице изображение, использовавшееся в символике гитлеровской Германии 1933–1945 годов.

В прокуратуре установили, что эта картинка является экстремистским материалом, а в свободном доступе в интернете приводит к распространению экстремистской идеологии среди неограниченного круга людей.

На пользователя завели административное дело, по которому суд оштрафовал его.

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