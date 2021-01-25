Саратовские общественники осудили вовлечение несовершеннолетних в несанкционированную акцию

Несанкционированная акция прошла 23 января Фото: Ольга Симонова

Представители общественности Саратовской области возмущены попытками вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия.

Свои комментарии они опубликовали в соцсетях, комментируя несанкционированную акцию 23 января.

- Мы столкнулись с тем, что подростков, в том числе несовершеннолетних, массово призывали «погулять» 23 января. 90% ленты в социальных сетях были заполнены видеороликами о предстоящем массовом мероприятии политического характера.

У каждого человека в нашей стране есть свое мнение, которое достойно быть услышанным. Но важно помнить, что выражать свою позицию нужно в соответствии с законом. Мое личное мнение, что участие подростков в несанкционированных мероприятиях ставит под угрозу их безопасность. Убедительно прошу родителей оградить своих детей, насколько это возможно, от противоправных действий.

Еще больше меня лично задевает тот факт, что подобные мероприятия проводятся в период пандемии. Мы каждый день наблюдаем за сложной ситуацией с заболеваемостью. Никто из нас не застрахован от страшной инфекции, но в наших силах минимизировать риск заражения, — отметила Оксана Калашникова, преподаватель Саратовского областного педагогического колледжа

Эмоционально высказался Герой Российской Федерации, депутат Саратовской городской думы Александр Янклович.

- Считаю, что привлечение молодежи, а особенно детей к таким митингам не только не законно, но и мерзко и подло. Дети должны быть заняты спортом, образованием, любимым хобби. Использовать порой не понимающих в полной мере ситуации юнцов для достижения своих грязных целей могут только люди, не имеющие чести и совести. Уверен, правоохранительные органы дадут данному преступлению свою оценку, а виновные будут наказаны! — написал он.

По мнению председателя Общественной палаты Бориса Шинчука, выступления на акции носили неоднозначный характер, а их участники не всегда осознавали смысл, а поддавались призывам.

- К нарушению законодательства были привлечены люди, которые совершенно не разобрались в ситуации. Причем некоторые и не способны разобраться в силу своего юного возраста и отсутствия элементарных знаний и жизненного опыта. Они просто действовали по наитию, отвечали на недальновидные заготовленные кричалки таких же недальновидных молодых людей, не отдающих себе отчета о последствиях происходящего, — заявил он.

Также Шинчук отметил корректную и грамотную работу полиции в Саратове.

- Большинство думающих людей с осуждением отнеслись к прошедшим 23 января акциям. Именно этой части населения нужно включиться в работу, которая помогла бы молодежи разобраться в происходящем и дать правильную и адекватную оценку. Необходимо направить свои усилия не на разрушение, а на созидание. А также на обеспечение нормальных условий своей жизни и жизни своих близких, — считает председатель областной ОПы.

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