Прокуроры заинтересовались ДТП под Мокроусом, в котором пятеро пострадали, а двое — умерли

В Федоровском районе Саратовской области прокуроры организовали проверку по факту ДТП 22 января.
Напомним, вечером на трассе лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» и Renault.
- В ДТП пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. В первые сутки один из пострадавших скончался. Потом умер еще один, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
В рамках проверки будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
Сейчас проверку также проводят полицейские.
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