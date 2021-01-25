Прокуроры заинтересовались ДТП под Мокроусом, в котором пятеро пострадали, а двое — умерли

В Федоровском районе Саратовской области прокуроры организовали проверку по факту ДТП 22 января.

Напомним, вечером на трассе лоб в лоб столкнулись «Лада Ларгус» и Renault.

- В ДТП пострадали семь человек, среди которых двое несовершеннолетних. В первые сутки один из пострадавших скончался. Потом умер еще один, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

В рамках проверки будут установлены обстоятельства аварии, дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Сейчас проверку также проводят полицейские.

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