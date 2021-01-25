Марина Никулина

В новом учебном году в школе №1 Пугачева будет сформировано два медицинских класса. Об этом рассказала директор учреждения Марина Никулина.

Ранее по инициативе депутата Госдумы Николая Панкова районные больницы Пугачева, Балаково, Вольска и Ершова заключили соглашения с СГМУ. Они предусматривают более широкое сотрудничество медуниверситета с районами, в том числе профориентацию школьников. Те, кто хочет стать врачом, смогут учиться в профильных классах, поступить в медуниверситет и после обучения вернуться работать в родной район.

- Считаю, это хорошая инициатива. Благодаря такому соглашению, мы будем развивать сотрудничество с ведущим медицинским вузом. В нашей школе будет сформировано два медицинских класса – десятый и одиннадцатый. Мы уже получили «дорожную карту». Есть и программа обучения, она включает углубленное изучение химии и биологии, а также русского языка — предмета, необходимого для поступления в любой вуз. Преподаватели СГМУ будут не только помогать консультациями, но и приезжать на занятия. Для ребят очень важно напрямую общаться с ними, это дополнительный стимул к обучению выбранной профессии, — отметила Марина Никулина.

Также Николай Панков установил доплату к стипендии студентам медицинских колледжей Вольска и Балаково. Тем, кто после обучения планирует работать на станции скорой помощи в родном районе. Это также поможет решить кадровую проблему на местах.

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