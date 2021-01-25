Подрядчики заверили Валерия Радаева, что работы в театре оперы и балета идут по графику

Валерий Радаев посетил театр оперы и балета Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В здании Саратовского театра оперы и балета уже залит новый фундамент. Подготовлен для реконструкции зрительный зал.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 25 января, губернатор Валерий Радаев посетил объект и осмотрел ход реконструкции.

Кроме того, в театре ведутся кровельные работы, уже установлены окна.

Пока закупают оборудование, часть уже приобретена. По словам подрядчика, работы идут по графику.

- Объект огромный. Один участок подготовили и сразу начинайте вести работы: и на внутренних, и на внешних частях, — подчеркнул Валерий Радаев.

В Саратовском театре оперы и балета полным ходом идут работы Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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