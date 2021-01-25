ФЭО открыл первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология»

В Саратовской области состоялась передача имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» в ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», это было сделано в рамках национального проекта «Экология».

В Приволжском федеральном округе будет создан новый экотехнопарк «Михайловский» для переработки промышленных отходов. Строительство начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, а с 2024 года там начнут производить вторичное сырье.

- Все работники ФКП «Горный» будут вовлечены в процесс создания нового экотехнопарка и в 2024 году, одновременно с завершением работ по ликвидационным мероприятиям, перейдут в новом статусе на предприятие по переработке отходов I-II классов, – отметил Максим Корольков, первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО».

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