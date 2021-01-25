Юные саратовцы решили создать антибактериальное покрытие на телефоны

Фото министерства образования Саратовской области
Школьники из Саратова Павел Горб и Егор Поляков решили создать антибактериальное покрытие на мобильные телефоны на основе хитозана и наночастиц серебра.
- Работа ребят проходит под руководством Ольги Титоренко в технопарке «Кванториум». Саму пленку можно наклеить с обеих сторон гаджета для снижения количества бактерий и вирусов на его поверхности, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.
Также команда из IT-квантума, в составе которой Мальцева Мария, Беляков Дмитрий, Нуриева Екатерина, Красников Егор и Окороков Максим, разрабатывают компьютерную программу, включающую в себя обеззараживатели салона автомобиля в системе каршеринг. По проекту кванторианцы предлагают автоматическую очистку салона автомобиля от микробов и вирусов после каждой аренды.
Напомним, детский технопарк «Кванториум» появился в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» и направлен на развитие у детей изобретательских способностей и раскрытие их научного потенциала.
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