Саратовским бизнесменам готовятся снизить ставку по налогам

Роман Бусаргин провел совещание по поддержке предпринимателей
В правительстве Саратовской области готовятся меры поддержки предпринимателей.
Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, 25 января этот вопрос был рассмотрен на совещании.
Министерство экономического развития готовит законопроекты для снижения ставок по упрощенной системе налогообложения до 2% вместо существующих 6% с базой «доходы» и с 15 до 7,5% с базой «доходы минус расходы». Планируется также освободить ряд организаций от налога на имущество. Документы будут внесены на рассмотрение в областную думу.
Роман Бусаргин отметил, что соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев.
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