Почти 600 беременных жительниц Саратовской области переболели коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в Саратовской области заразились 579 беременных женщин.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, один случай зарегистрирован за минувшие сутки.

Также коронавирусом заразились 2,6 тыс. детей, из них 16 за сутки. Среди инфицированных 114 малышей до года, 32 находятся в стационаре, у 20 подтвержден COVID-19.

Новых смертей среди беременных и детей нет.

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