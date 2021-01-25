В Саратове ночью будут убирать четыре улицы

В Саратове сегодня вечером, 25 января, начнется очистка улиц от снега.
К городском комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта просят не парковаться на них, чтобы не мешать технике.
С 20:00 работы начнутся на Кутякова от Университетской до Степана Разина, на Лисина от Еремина до Панченко.
С 21:00 техника начнет убирать снег на Бахметьевской от Чапаева до Вольской, на Вольской от Сакко и Ванцетти до Мичурина.
Работы завершать в 07:00 26 января.
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